Non dovevano farlo Bufera su Javier e il Grande Fratello finisce malissimo Per il pubblico si è toccato il fondo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nelle ultime ore,è finito al centro di una polemica sui social, che ha rapidamente acceso il dibattito su X, dove molti utenti si sono scagliati contro il pallavolista argentino e hanno chiesto provvedimenti nei suoi confronti. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Nei giorni scorsi, i concorrenti delsono stati chiamati per impersonare gli ex inquilini della casa e ognuno di loro ha dovuto fare l’imitazione di uno o più ex concorrenti. Helena Prestes, per esempio, si è calata nei panni del coreografo Enzo Paolo Turchi. La concorrente si è travestita dal marito di Carmen Russo e ha divertito ila casa con la sua imitazione. Poi ci sono stati altri travestimenti nel corso della serata. Poi Helena Prestes ha messo la parrucca con dei capelli lunghi e neri e ha imitato l’amica Amanda Lecciso, ormai uscita dalla casa quasi un mese fa.