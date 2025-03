Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli con Neres è più imprevedibile, Raspadori sta crescendo

Leggi su Terzotemponapoli.com

NM– Ignoffo, Zaccaria, Renica, Salvione, Pasino e Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “Ilsta andando anche oltre le aspettative, ora bisogna sbagliare il meno possibile, 4-3-3 o 3-5-2? Avere più soluzioni è un vantaggio per Conte”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Gol preso ieri dall’Italia su calcio d’angolo contro la Germania? Purtroppo capita, in categorie più basse mi arrabbio per molto meno, poi però certi errori banali si vedono anche sui campi più importanti. Non c’è l’errore di uno soltanto, lì c’è la complicità di tutti.