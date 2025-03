Game-experience.it - Nintendo Switch 2, i kit di sviluppo sono stati inviati soltanto agli studi più importanti, per un rumor

Secondo le informazioni emerse su Famiboards,2 sarebbe attualmente nelle mani solo deglipiù. La casa di Kyoto avrebbe infatti deciso di distribuire i kit didella propria nuova console inizialmenteai team didi alto profilo, in particolare a quelli che in passato hanno realizzato titoli tripla A o esclusive per le proprie console.Come leggiamo su Go, questa strategia, se confermata, indicherebbe la volontà di puntare su giochi di grande impatto fin dal lancio, dando propriain grado di realizzare dei titoli capaci di attirare immediatamente le attenzioni del pubblico. L’utente che ha condiviso questo nuovo ed interessane, ha affermato che alcuni sviluppatori avrebbero rivelato di aver ottenuto i dev kit dopo la Game Developers Conference 2025, suggerendo di conseguenza una seconda ondata di titoli in arrivo.