Nina Zizic, chi è la cantante in gara all'Eurovision 2025 per il Montenegro

Oltre 20 anni di carriera fra band, collaborazioni e brani da solista. L’artista, 40 anni il 20 aprile, rappresenteràSong Contestdi Basilea. L’artista ci arriverà dopo il ritiro dei NeonoeN, band che ha vinto la selezione nazionale ma ha scelto di ritirarsi dopo una controversia scoppiata nel Paese. Si è scoperto infatti che il brano Clickbait non era inedito, in chiara contravvenzione al regolamento che invece impone che ogni canzone sia originale affinché non ci siano vantaggi durante il concorso da parte del pubblico. Come d’altronde avviene in Italia per il Festival di Sanremo. Il gruppo invece aveva già interpretato la traccia due anni prima. Scelto dunque Dobrodosli, brano diche elogia la forza e la persistenza delle donne single durante le difficoltà.