Niko Cutugno: quando a 8 anni seppi che Toto Cutugno era mio padre

Ospite del podcast One More Time,ha condiviso ricordi inediti della sua infanzia e del rapporto complesso con il, il celebre cantautore. Nato da una relazione extraconiugale, per i primidella sua vita ha portato solo il cognome materno, vivendo in una sorta di bolla di segretezza. Fu il bisnonno a svelargli la verità, mostrandogli una copertina della Settimana Enigmistica con il volto del.Il riconoscimento ufficiale arrivò soloaveva otto, in seguito alla pubblicazione di alcune foto sui giornali.Lui ha dovuto scegliere se farlo emergere e farlo scoprire, non solo a sua moglie, ma a tutto il suo mondo lavorativo. Nessuno sapeva nulla,racconta. Fu proprio la moglie di, Carla Galli, a spingerlo a riconoscere il figlio, avendo vissuto una situazione simile nella sua vita.