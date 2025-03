Ilrestodelcarlino.it - NICOLA FERRARI

AGAIN è il primo album di, un progetto di 12 inediti disponibile anche in cd fisico e vinile (con 2 bonus tracks). Wings of fire è il nuovo singolo estratto dal disco, distribuito online da Virgin Music Group, un brano pop rock che rappresenta in pieno lo stile del cantautore e musicista sassolese. E’ la canzone che meglio rappresenta ciò che la musica può fare -spiega l’artista- ovvero darci una sorta di libertà di esprimere i nostri sogni e i nostri desideri. Il testo ha una dimensione onirica che consente di pensare a una condizione ideale. Wings of fire (IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management) è firmata dasia per il testo che la musica e l’arrangiamento è a cura di Francesco Mignogna. Nel video, girato presso il Motor Valley di Maranello (Mo) per la regia di Simone Gazzola, il protagonista attraversa un mondo monocromatico di paesaggi metafisici, dove geometrie perfette e natura primitiva scorrono sul suo corpo, simboleggiando un viaggio interiore tra razionalità e caos.