Ilgiornaleditalia.it - Nexi, Bertoluzzo confermato CEO, Sala verso la presidenza dopo le dimissioni dal MEF; assemblea CdA prevista per il 30 aprile

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Marcello, direttore generale del, si prepara a lasciare il ministero per ladi; Antonino Turicchi, amministratore delegato di Fintecna ed ex presidente di Ita Airways, è il nome più accreditato per succedere aal, PaoloCEO, Marcell