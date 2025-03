Quifinanza.it - Network Contacts, 186 licenziamenti nei call center: protesta e sciopero

Ilpunta a 90nella sede di Crotone in risposta alla riduzione del volume della commessa di Poste Italiane. I destinatari dei tagli sono 86 operatori in cuffia e 4 team leader.La scelta è stata operata anche in virtù dei margini di manovra concessi dal nuovo contratto in vigore dall’1 febbraio 2025, secondo le accuse dei sindacati. Maaveva già annunciato 96a Molfetta e sempre per lo stesso motivo: la contrazione della commessa.Il nuovo contrattoContact fa parte di Assocontact, l’Associazione nazionale dei business process outsourcer. La sede di Crotone dà attualmente lavoro a 233 persone che operano sulla commessa di Poste Italiane. In tempi recenti, i lavoratori crotonesi, insieme a 6.000 colleghi delle altre aziende Assocontact, avevano inscenato unadavanti a diverse prefetture accusando di penalizzazione le nuove condizioni contrattuali.