Nettuno agguato mortale a un 37enne | ucciso in strada con un colpo di pistola al petto

Si chiamava Cosimo Ciminiello, ilpregiudicato per spaccio di droga che è statoa colpi diin via Lucania a.E’ statonella serata di ieri, domenica 23 marzo, in, a colpi didurante un. L’omicidio è avvenuto in via Lucania e, la vittima, è unoriginario originario della provincia di Bari, pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti.La vittima colpita in pienoIl trentasettenne è stato colpito da un proiettile, che lo ha raggiunto ale poco dopo è deceduto. Secondo quanto ricostruito finora, Ciminiello stava camminando inquando un uomo gli si è avvicinato e gli ha sparato forse alcuni colpi, uno dei quali lo ha centrato al torace. Subito dopo averlo ferito l’uomo si è allontanato a bordo di uno scooter, forse con un complice.