Netflix avrebbe offerto un nuovo contratto da 100 milioni di dollari

Buckingham Palace si prepara a un altro terremoto mediatico firmato “Sussex”. Secondo fonti riportate dalla stampa britannica, il principe Harry starebbe già preparando perun, scottante documentario, incentrato su un tema Royal che fa ancora tremare la corte inglese: la madre Diana. Un progetto in tre parti che vedrà la luce nel 2027, in occasione del 30esimo anniversario della morte della principessa. E che andrà inevitabilmente a scontrarsi con i piani di Carlo e William. Il principe Harry e lo scherzo a Meghan agli Invictus Games: «Ora vi canterà una canzone!» Xci ripensa: pronto un altro deal per il principe HarryL’importante anniversario di Lady Diana, deceduta nell’agosto 1997 in un incidente d’auto a Parigi,spinto il gigante streaming americano a ignorare i recenti flop delle ultime due serie curate da Harry – sugli Invictus Games e sulla sua passione per il gioco del polo – e le attuali controversie su With Love, Meghan, la recente serie lifestyle della duchessa.