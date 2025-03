Lanotiziagiornale.it - Netanyahu vuole svuotare la Striscia con le bombe e con l’apertura di un ufficio per l’emigrazione volontaria da Gaza

Come promesso nei giorni scorsi, l’esercito israeliano (Idf) sta aumentando l’intensità e il numero degli attacchi sulladi. Un’accelerazione che dovrebbe servire, almeno secondo il primo ministro Benjamin, a piegare definitivamente Hamas.Una pioggia dicostante che questa notte ha portato alla morte di almeno 16 persone, due delle quali sono morte in un attacco aereo sul campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale di, mentre le altre si sono verificate in un attacco delle Idf a Khan Younis, nel sud di. Tra le vittime accertate ci sarebbero anche nomi di spicco dell’organizzazione palestinese tra cui Salah al-Bardawil e Ismail Barhoum, entrambi membri dell’politico di Hamas, e Manar Abu Khater, direttore dell’Istruzione presso la direzione orientale dell’istruzione di Khan Younis per il governo di Hamas nella