Nesterovic Eurolega e Nba il ’bimbo’ vola

Per i greci era Makris. Per Savic e Danilovic, i grandi vecchi del gruppo, semplicemente ‘Mali’, che tradotto significherebbe piccolo, cucciolo. Per tutti, all’ombra delle Due Torri, era ed è Radoslav, detto ‘Rascio’, il centro di 214 centimetri per 107 chili nato a Lubiana, in Slovenia, il 30 maggio 1976. In Virtus solo due stagioni, ma in tempo – 72 presenze e 778 punti in campionato – per confezionare una sorta di Grande Slam personale.e scudetto il primo anno, nel 1998 e Coppa Italia nel 1999. Poi, il grande salto nella NBA, dove ha vinto un titolo NBA, con la maglia dei San Antonio Spurs, quella stessa franchigia nella quale hanno fatto fortuna e avuto successo Manu Ginobili e Marco Belinelli. A proposito di, però, prima di celebrarne l’esaltante parabola cestistica, vanno raccontati gli antefatti.