Nemici dappertutto. La vita surreale delle donne che assaggiavano il cibo al posto di Hitler

Il film diretto da Silvio Soldini, tratto dall'omonimo romanzo di Rosellarino, vincitore del Premio Campiello 2018, e best-seller internazionale pubblicato in 46 paesi con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo, racconta la storia di un gruppo di giovaniche, durante la seconda guerra mondiale, è stato costretto ad assaggiare i pasti prima di Adolf. Il romanzo e il film sono un adattamento di vicende realmente accadute e rivelate in prima persona pochi anni fa dalla vera protagonista.Le assaggiatrici diIspirata dalla testimonianza dell'ultima assaggiatrice di, la storia ci porta all'autunno 1943 quando una giovane donna, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato della Prussia, vicino al confine orientale, dove vivono i suoceri.