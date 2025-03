Laspunta.it - Nemi, tree-tag a Fontan Tempesta del Comitato Protezione Boschi contro i tagli cedui

Leggi su Laspunta.it

È stata bella e partecipata l’iniziativa di ieri ail disboscamento, organizzata daldei Colli Albani. Questa Fonte è un luogo sacro per molte persone, simbolo di vita e incrocio di tutti i sentieri del parco, cuore pulsante dei nostrima anche simbolo dell’impatto negativo che l’uomo ha sulla natura in quanto da diversi anni non butta più acqua a causa dell’abbassamento della falda acquifera.Tutta la zona si è riempita di cartelli sull’importanza degli alberi, di striscioni a difesa del territorio, di volantini, di nastri colorati e soprattutto di tante persone che scambiavano opinioni e chiacchiere sull’importanza del bosco e della natura. “Eravamo tutti d’accordo, dal ciclista all’escursionista ai passeggiatori con il cagnolino: basta sfruttare intensivamente i nostri, è ora di avere un parco che difenda la natura dagli interessi economici.