Lanazione.it - Nell’olimpo del wrestling. Corsi allo SmackDown: "Un sogno che si realizza"

Toccare il cielo con un dito? È accaduto ad Ema, il lottatore dioriginario di San Giovanni che sta bruciando le tappe di una carriera ormai lanciatissima. L’atleta valdarnese ha infatti preso parte venerdì scorso ad una puntata di, tra gli show di punta della WorldEntertainment, che negli anni Duemila, grazie a Italia1, ha fatto conoscere al pubblico italiano superstar come John Cena, Eddie Guerrero o The Undertaker. La federazione più importante al mondo ha trasmesso live una puntata dello spettacolo dalla Unipol Arena di Bologna, gremita in ogni ordine e grado da più di 10mila fan., insieme ad altri colleghi italiani, è apparso proprio nel main event, ingaggiato come agente della security per riportare la calma all’interno di una rissa sfociata tra le top star della compagnia Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins, che si sfideranno ad aprile a WrestleMania 41, il Super Bowl dello sport-intrattenimento per intendersi.