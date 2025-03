Iltempo.it - “Nel giro di tre giorni”. Sottocorona, dove peggiora decisamente il tempo

Inizia l'ultima settimana di marzo ed ecco il consueto focus meteo realizzato da Paolo, l'esperto di La7, per capire chefarà: “Abbiamo ancora molte nuvole, ma ormai sono sul mar Ionio, hanno lasciato il sud, quindi al momento le nuvole non mancano sull'Italia, però le precipitazioni tutto sommato sono in prevalenza deboli”. Ed ecco le previsioni delgiorno per giorno: “La previsione per la giornata di oggi, lunedì 24 marzo, dice che ci sono precipitazioni neanche deboli, debolissime, su Liguria di Ponente, Emilia Romagna, parte del nord-est, centro e sud, quindi giornate grigie, in qualche caso piovigginose. Può anche non piovere, però se ci sono piogge sono molto deboli. Nella giornata di domani, martedì 25 marzo, c'è una tendenza in questi primi tre, compare qualche fenomeno un po' più consistente, quindi almeno moderato, al sud, sul medio versante adriatico, invece cominciano a mancare o comunque a essere meno presenti al nord, sul resto del centro, sulla Sardegna settentrionale forse qualcosa, su quella meridionale no.