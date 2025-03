Sololaroma.it - N’Dicka per fare cassa? Corsa a due in Premier per lui: difesa Roma a rischio rivoluzione

Presente e futuro si intrecciano inesorabilmente in queste settimane in casa, come è ovvio che sia dopo l’andamento di una stagione a dir poco travagliata. Ranieri attende il rientro dei Nazionali per preparare al meglio la trasferta di Lecce, primo dei 9 atti necessari ad ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, mentre il club lavora per imbastire nel migliore dei modi l’annata che verrà. Ciò implica pensieri sia sul prossimo allenatore, con Gasperini osservato speciale, che su un calciomercato che vede lagiallorossa aestiva.Particolare ansia a Trigoria la provoca la posizione di Evan, un pilastro della squadra insostituibile per tutti gli allenatori coinvolti quest’anno. Trattasi di uno dei 4 giocatori di movimento a non aver saltato neanche un minuto in Serie A, insieme a Di Lorenzo, Luperto e Baschirotto, con un rendimento costante e sotto gli occhi anche del resto d’Europa.