NBA | i Thunder fermano i Clippers Cleveland e Boston senza problemi

Prosegue la marcia di Oklahoma City, che nella notte di NBA 2024/2025 ha superato di misura i Los Angeles. I, infatti, si sono aggiudicati la sesta vittoria di fila (la tredicesima nelle ultime quattordici partite) imponendosi in trasferta per 101-103 in una partita molto tirata. Tutto questo nonostante uno Shai Gilgeous-Alexander in serata negativa, con 26 punti frutto del 7/29 dal campo (24%), equivalente alla sua peggior prestazione stagionale. A supportare il candidato MVP sono stati i 19 punti dalla panchina di Aaron Wiggins e la doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi di Isaiah Hartenstein, oltre ad Alex Caruso, che negli ultimi minuti trova una tripla fondamentale per riportare in vantaggio i suoi dopo che i padroni di casa avevano rimontato dal -9.Per quanto riguarda i, Kawhi Leonard mette a referto 25 punti e 10 rimbalzi, mentre James Harden ne aggiunge 17.