NBA i risultati della notte 24 marzo | vincono Nuggets e Heat bene i Pistons di Fontecchio

Otto le partite andate in scena nellaNBA, quando ormai mancano meno di 20 giorni alla conclusioneregular season. La situazione attuale di classifica delle conference è: a Est sono già alla postseason Cleveland (che ha vinto la Central Division), Boston (già ai playoff), New York, Indiana, Milwaukee e Detroit, fuori Charlotte e Washington. A Ovest tutta la Conference è già stata vinta da Oklahoma City, mentre la lotta per il resto dei posti è tanto ampia che le sole certezze sono New Orleans e Utah ormai fuori dai giochi.I Detroit(40-32), dopo una partita pirotecnica e con un 43-39 nell’ultimo quarto, riescono a battere per 136-130 i New Orleans Pelicans (19-53) grazie a 26 punti dalla panchina di Ronald Holland II e a 22 e 12 rimbalzi di Jalen Duren. Per Simone8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist in 18’33”, con 2/3 da tre.