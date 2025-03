Juventusnews24.com - Nazionali Juve, la società fa un recap sugli juventini impegnati con le proprie selezioni: serata da incorniciare per Vlahovic! Il resoconto

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, la Vecchia Signora rende note come sono andate le partite di& co. con leSi è chiusa la settimana di sosta per le. Laè stata un’indiretta protagonista di questa sette giorni, che ha sintetizzato così.– «Un gradito ritorno al gol per Dusan, che torna a segnare con la maglia della nazionale della Serbia dopo un lungo digiuno durato due anni – dal marzo 2023 contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei 2024. Questa volta il suo tap-in di testa regala la vittoria per 2-0 ai suoi contro l’Austria (in precedenza il VAR aveva annullato un altro gol dell’attaccante bianconero).».KOLO MUANI – «Protagonista anche Kolo Muani con la Francia, che ribalta la sconfitta di qualche giorno fa, batte 2-0 la Croazia e porta così la partita prima ai tempi supplementari e poi ai rigori: nella lotteria finale dal dischetto va a segno anche l’attaccante bianconero (entrato nel corso della fasi finale della sfida proprio per quello) e i transalpini conquistano così l’accesso alla semifinale di UEFA Nations League.