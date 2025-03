Lanazione.it - Nazionale, super Kean non basta. Gran doppietta per il bomber della Fiorentina

Firenze, 23 marzo 2025 - Serata amara per ladi Luciano Spalletti, che pareggia 3-3 contro la Germania e deve dire addio alla Nations League, con i tedeschi che vanno in semifinale. Primo tempo da incubo per gli azzurri sotto di tre gol all'intervallo. Dopo il rigore trasformato da Kimmich (fallo netto di Buongiorno), comico il raddoppio arrivato da azione d'angolo. Donnarumma era intento a richiamare la squadra dopo unade parata, ma è uscito dalla porta con tutti i compagni distratti a guardarlo. Corner battuto facile facile da Kimmich, Musiala si è ritrovato il pallone in area e a porta vuota lo ha calciato in rete. Una cosa mai vista a un livello così alto. Il tris è arrivato col colpo di testa di Kleindienst in chiusura di frazione su assist del solito Kimmich. Nella ripresa la musica è cambiata, anche se non èto per portare la sfida ai supplementari.