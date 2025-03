Formiche.net - Navi, difesa e subacquea. La rotta di Fincantieri nel 2024

ha approvato il bilancio, chiudendo un anno segnato da una performance solida e in netta crescita. Il ritorno all’utile, l’accelerazione nella riduzione dell’indebitamento e l’acquisizione record di nuovi ordini testimoniano l’efficacia della traiettoria tracciata dal gruppo guidato da Pierroberto Folgiero.In un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione, l’azienda ha saputo coniugare disciplina finanziaria, sviluppo commerciale e innovazione tecnologica, consolidando la propria posizione nei mercati di riferimento – dalla crocieristica all’offshore, fino allae alla.Numeri da recordNelha registrato ordini per oltre 15 miliardi di euro, più del doppio rispetto all’anno precedente (6,6 miliardi nel 2023). Il carico di lavoro complessivo ha superato i 51 miliardi di euro, assicurando visibilità produttiva fino al 2036, con 98in portafoglio e 20consegnate nel corso dell’anno.