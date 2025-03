Iodonna.it - Natura, tecnologie, glow mania, un'attenzione particolarmente "intima". Un makeup sempre più giocoso. E trattamenti viso e corpo hi-tech che rimodellano, liftano, drenano. Cosa ci è piaciuto di questo Cosmoprof 2025

Leggi su Iodonna.it

Un universo di profumi, colori, texture, spray, creme, patch, luci,. E ancora, ingredienti, packaging, brevetti, piccole magie, non senza follie. La 56esima edizione diha radunato in 170mila metri quadrati (+ 5,8 per cento di spazi rispetto alla scorsa edizione, a dimostrazione che il mercato cresce, senza sosta) oltre 10.000 brand e circa 3000 aziende da ogni angolo del mondo, cioè 65 Paesi, compresi alcuni emergenti, come l’Africa. Matematico perdersi, logico tentare di tirare le fila, cercando fil rouge di tendenze e belle scoperte, in un settore, quello cosmetico, che è una fucina di crescita mondiale. Solo nel nostro Paese, il comparto supera i 16,5 miliardi di euro di fatturato, dice Cosmetica Italia, in crescita d un ulteriore +9,1% e una proiezione di fatturato a 17,7 miliardi di euro per