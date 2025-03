.com - Nations League, Germania-Italia 3-3: tedeschi alle final four

(Adnkronos) – Dopo un primo tempo inspiegabile chiuso con laavanti 3-0, non basta all’un secondo tempo tutto cuore, con la doppietta di Moise Kean e il gol su rigore di Raspadori, per rimettere apposto le cose dopo il ko a San Siro per 2-1. A Dortmund oggi 23 marzo finisce 3-3, con lache si qualifica per ledi, ma farà molto discutere il rigore non assegnato all’dall’arbitro Marciniak dopo il consulto al Var per un fallo su Di Lorenzo in area. Primo tempo a senso unico in favore dellacon iche chiudono con tre reti di vantaggio, grazie al calcio di rigore realizzato al 30’ da Kimmich, e assegnato per un fallo di Buongiorno su Kleindienst. L’accusa il colpo e al 31? rischia sul colpo di testa di Goretzka.