Oasport.it - Nations League 2025: i rigori premiano Francia e Spagna, Portogallo ai supplementari

Leggi su Oasport.it

Tre sfide ai, due ai: questo il responso di una serata di quarti di finale diche ha rischiato di fare il pieno di prolungamenti, considerata anche Germania-Italia finita 3-3 dopo l’1-2 tedesco dell’andata. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sugli altri campi, ricordando che le Final Four si giocheranno in Germania e che le semifinali saranno Germania--DANIMARCA 5-2 dtsPirotecnica la sfida di Lisbona, fin dall’inizio. Al 6? è subito rigore (con VAR confermativo) per fallo di Dorgu su Cristiano Ronaldo; arriva però la parata di Schmeichel. Finisce così che il primo gol arriva più tardi, al 38?, ma è un’autorete di Andersen. Ed è così che finisce il primo tempo. Nel secondo accade di tutto: al 56? Kristensen pareggia di testa su angolo di Eriksen, ma ilritorna avanti al 72? con Cristiano Ronaldo che di destro la mette in basso a destra.