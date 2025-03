Lettera43.it - Nascono i Team Vannacci: il regolamento delle squadre territoriali di appoggio al generale

Ogni squadra dovrà avere il nome di un personaggio storico o di un luogo e sarà composta da almeno 10 soci ordinari. Sono alcuneregole per la creazione dei, ovvero le strutturedial, eletto eurodeputato indipendente con la Lega di Matteo Salvini. Lo scrive Adnkronos, che ha visionato il. Sulla pagina Facebook dell’associazione Il Mondo al Contrario, era stato spiegato che isaranno pronti a colpire con «una guerra asimmetrica» la «vecchia politica autoreferenziale, quella che mira alle poltrone prima ancora che alle idee»: ecco cosa prevede il.Roberto(Getty Images).Isaranno aperti anche ai tesserati di altri partiti Come detto, ognisarà composta da almeno 10 sostenitori del, in regola col tesseramento nel movimento Il Mondo al Contrario.