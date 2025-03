Padovaoggi.it - Nasce un nuovo spazio di solidarietà di Sant'Egidio al Portello: sarà la casa dell'amicizia

Leggi su Padovaoggi.it

La Comunità diinaugurerà la “”. Mercoledì 26 marzo è previsto il taglio del nastro di unpunto di riferimento per la socialità e il sostegno solidale nel cuore del quartiere. All’evento, che si terrà in viaa Maria in Conio 12, parteciperanno il.