NASCAR, Larson non lascia scampo a Bowman e vince ad Homestead-Miami

Kyletorna are nellaCup Series ad. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet trionfa per la 30ma volta in carriera, la seconda nel caratteristico impianto che sorge nello Stato della Florida. L’americano riporta Chevrolet al successo ad oltre un mese da Daytona dopo le tre affermazioni di Toyota e la gioia di Ford di settimana scorsaLe prime fasi della ‘Straight Talk Wireless 400’ hanno visto la Ford Mustang #12 Team Penske prende il largo. L’ex campione Ryan Blaney ha gestito alla perfezione un lungo periodo in regime di green flag dopo aver scavalcato la Chevrolet Camaro #48 Hendrick Motorsports di Alex.Archiviata la prima Stage, vinta da Blaney nonostante un restart dovuto ad un problema per Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), la corsa non è cambiata.