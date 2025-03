Serieanews.com - Napoli, tutto per trattenere Conte: budget faraonico e fino a 10 acquisti

Leggi su Serieanews.com

Antonioresterà ale il club prepara una rivoluzione: tra nuovie un, ecco il piano per il futuropera 10(Foto: Ansa) – serieanews.comAntonioha fatto ciò che gli riesce meglio: prendere una squadra in difficoltà e trasformarla in una macchina da guerra. Ilha ritrovato compattezza, mentalità e ambizione, e ora l’obiettivo è chiaro:il tecnico salentino e costruire una squadra ancora più competitiva.Nonostante il pressing della Juventus, che sogna il grande ritorno diin bianconero, Aurelio De Laurentiis non ha dubbi: il progettoha il tecnico al centro e per questo gli metterà a disposizione un.Oltre 150 milioni di euro per un mercato che rivoluzionerà la rosa e consegnerà all’allenatore almeno sei nuovi giocatori, con la possibilità di arrivarea dieci rinforzi se dovessero esserci cessioni importanti.