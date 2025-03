Spazionapoli.it - Napoli su Kean, il messaggio è netto: l’ha detto per davvero

Leggi su Spazionapoli.it

In casabisogna registrare unimportante sul futuro di.Ildi Antonio Conte, dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, da domani si preparerà per una garaimportantissima per il prosieguo della sua stagione. Domenica prossima, infatti, gli azzurri giocheranno al Maradona contro il Milan.Visti i tre punti di distacco dall’Inter, che giocherà in casa con l’Udinese, ilè chiamato a battere il team rossonero per evitare di perdere ulteriore terreno dagli uomini di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della sfida contro il Milan, in casa partenopea bisogna registrare una notizia che riguarda il possibile interessamento per, il fratello: “Pensiamo solo alla Fiorentina”Giovanni, fratello di Moise, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Bruno’:“L’ho visto molto determinato in questa stagione, quasi in***zato.