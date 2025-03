Dayitalianews.com - Napoli, i Quartieri Spagnoli contro Gomorra. La serie danneggia il turismo

Leggi su Dayitalianews.com

I primi a manifestare il loro dissenso con forza sono stati i negozianti e gli abitanti dei, che hanno affisso striscioni e distribuito volantini fai da te sulle vetrine dei negozi. Al centro della protesta ci sono le riprese di “– Le origini”, prequel della celebretelevisiva, attualmente in corso a. Sui cartelli si leggono frasi come “Ciak, si gira. sempredi mira” e “Speculative riprese, imperdonabili offese”, a sottolineare il malcontento della comunità.Sul profilo Facebook di “Figli del Sud, popolo sovrano”, un video denuncia il malcontento di molti residenti, convinti che laTV offra un’immagine negativa della città. “Ci sono voluti 30 anni per portare un po’ dinel nostro quartiere”, afferma uno di loro con amarezza. Un altro aggiunge: “Ai casting vengono ammessi ragazzi tra i 15 e i 18 anni, ma a quell’età dovrebbero essere a scuola, non a fare provini”, evidenziando la preoccupazione per il messaggio trasmesso ai più giovani.