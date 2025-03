Puntomagazine.it - Napoli Chiaia e Vomero: I controlli dei carabinieri con i metal detector. Super alcolici nel mirino ma non solo

straordinari deitra: focus su sicurezza, alcol e abusivismoServizi nella movida diper idel comando provinciale che nell’area dei baretti die tra le strade del– specie a piazza Vanvitelli – hanno setacciato le zone con, militari in borghese e pattuglie. Presidiate anche le fermate metro.Una marea di giovanissimi ha vissuto la notte partenopea, saranno in totale 300 i ragazzi controllati dai.Durante iun 16enne e un 21enne fermati in due zone diverse dei baretti sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico.Un 19enne è stato denunciato perché alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.Scooter e caschi, per molti un ossimoro.