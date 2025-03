Ilgiorno.it - Nameless Festival 2025, la line-up completa. La novità: spariscono i token

Annone di Brianza, 24 marzo: ci siamo. La manifestazione dedicata alla musica elettronica – con incursioni anche in altri generi –svela la suaup, dopo gli annunci di alcuni nomi, snocciolati negli ultimi mesi. La rassegna si terrà da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno (giorno della Festa della Repubblica, quindi di vacanza) in un’enorme area fra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, nota come la Poncia. Il primo giorno Il secondo giorno L’ultimo giorno La collaborazione LeIl primo giorno Sabato 31 maggio si esibiranno, oltre all’headr Armin van Buuren, anche Oliver Heldens, Artie 5ive, Dirtyphonics, EDMMARO, Eliza Rose, Faneto, Gentlemens Club, Gorgon City, INFEKT, Malaa’s Alterego, Melons, MUST DIE!, Niky Savage, Nimda, nimino, Promessa, Rio Tashan, Shermanology, Sullivan King, Tchami, Tommy Cash, Tony2Milli e TSHA.