Ilnapolista.it - Nagelsmann criticato dalla Süddeutsche: “i match non terminano dopo 45 minuti, ha scherzato col fuoco”

La Germania nei primi 45stava vincendo 3-0 contro l’Italia; poi si è fatta rimontare 3-3 nel secondo tempo. E si è scatenata la polemica contro la gestione dei secondi 45da parte del ct Julian: “inon45”Lascrive:L’ultima volta che la nazionale tedesca ha giocato a Dortmund è stato a Euro 2024 contro la Danimarca, dove ilera stato caratterizzato da un forte temporale. La partita di Nations League contro l’Italia non è stata così facile: le aspettative erano alte; al termine di un folle 3-3 con due tempi giocato in maniera completamente diversa, ma entrambi complicati, la Germania è riuscita a raggiungere le semifinali di Nations League. Ma da questopuò imparare che45, la partita non è finita.