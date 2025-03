Nerdpool.it - My Little Puppy: un’avventura emozionante nel paradiso dei cani!

E se i nostri amici a quattro zampe ci aspettassero dall’altra parte? Dreamotion e Krafton ci portano in un viaggio commovente.Immaginate un mondo dove i nostri amati animali domestici, quelli che ci hanno lasciato, ci aspettano con la coda scodinzolante per darci il benvenuto a casa. Questa è la premessa di “My”,unica e profondamente emozionale sviluppata da Dreamotion, uno studio creativo sotto l’egida di Krafton Inc. La demo è disponibile dal 21 marzo su Steam, mentre il gioco completo è previsto per il 2025.Un viaggio tra lacrime e scodinzolateIn questa avventura narrativa toccante, vestiremo i panni di Bong-gu, un adorabile Welsh Corgi che si trova neldei. Quando il suo fiuto percepisce l’odore familiare del suo padrone, Bong-gu si lancia in una corsaper ricongiungersi a lui.