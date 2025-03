Ilfattoquotidiano.it - Mussolini a testa in giù nel video dell’Anpi per gli 80 anni dalla Liberazione: “Obbedire? Meglio capire”

È destinato a far discutere ildiffuso dall’Anpi per lanciare le iniziative per gli 80dal nazifascismo. La breve clip mostra una parte superiore, con sfondo rosso, con alcuni verbi “positivi”, come conoscere,, scegliere. Nella parte inferiore, invece, su sfondo nero, compare Benitoin giù, chiaro riferimento alla fine di piazzale Loreto del Duce. Qui i tre verbi, contrapposti ai primi tre, sono credere,, combattere. Il titolo della campagnaè infatti “Conoscere,, Scegliere” lache costruisce civiltà nel ripudio Partigiano del “Credere,. Combattere” della propaganda fascista.L'articoloin giù nelper gli 80: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.