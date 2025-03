Quotidiano.net - Musk cambia cappellino: “Trump aveva ragione su tutto”. Tesla crollerà, ma su Space X piovono miliardi di dollari

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 24 marzo 2025 - Salvo qualche stop, continua l'idilliaco rapporto tra Donalde il miliardario Elon, ormai il suo più grande sostenitore. E per rimarcarlo, che alla Casa Bianca ha accesso in t-shirt e blazer senza cravatta, senza imbattersi in polemiche o nelle ire di JD Vance, si è presentato a una riunione nello Studio Ovale con l'evoluzione dell'ormai classicoche riporta la scritta 'Make Amerika Great Again': ora la frase recita 'su' (was right about everything). E il presidente si tiene stretto il suo geniale miliardario, e lo difende in più di un'occasione da critiche e accuse.lo ha definito 'un patriota' e un 'amico', ribadendo davanti ai suoi fedelissimi: "Non mi ha mai chiesto niente e avrebbe potuto". Il tycoon ha voluto sottolineare come una sua decisione a favore dei veicoli elettrici avrebbe potuto aiutare il miliardario sudafricano ma chenon gli ha mai chiesto di farlo.