Musica, Gio Evan torna con 'Turno di notte'

Gioattraversa linguaggi e forme d’arte con la stessa naturalezza con cui attraversa il mondo. E dopo gli ultimi mesi trascorsi tra Amazzonia, Perù e Thailandia, assorbendo silenzi atavici e parole senza tempo,con una nuova canzone, un tour teatrale e un romanzo intimo e spirituale.Dal 21 marzo il suo nuovo singolodiillumina l’oscurità con una riflessione sulla memoria, sul tempo che scivola e su chi resta. Il brano è un omaggio alla madre, una figura che pernon è solo assenza, ma un “varco ancestrale”, una connessione con il cielo: “È stata la prima ad andarsene dalla Terra. Ha creato un contatto, vuoi o non vuoi, credi o non credi”, spiega l’artista a LaPresse. E non c’è retorica nel suo modo di raccontarlo. La malinconia è solo una parte del quadro, accanto ad una “forte rinascita”, un’urgenza di tenere insieme passato e futuro.