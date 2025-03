Lanazione.it - Musica, che passione: i cori delle scuole toscane uniscono oltre 5mila studenti

Firenze, 24 marzo 2025 - C’è sempre piùnelle. E lo dimostra il fatto che, per tutta la Toscana, sonogli, tra primarie e soprattutto secondarie di primo grado, che da stamani stanno animando la seconda edizione della rassegna regionale perscolastici, iniziativa promosso dall’Usr all’interno di un ampio progetto basato sulla diffusione dellaa scuola. Oggi, per quanto riguarda la provincia fiorentina, appuntamento all’auditorium dell’Ottone Rosai, dove hanno iniziato ad esibirsi 400 ragazzi di 20. "Non è una gara, ma un'occasione per vivere lacon piacere, senza la paura di dover dimostrare di essere i migliori”, sorride Maria Carmela Intrieri, dirigente del comprensivo Gandhi, scuola polo per il potenziamentole. Lacome strumento di inclusione, crescita e condivisione: è questo il cuore della rassegna.