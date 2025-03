Ilrestodelcarlino.it - Muore nel giorno del compleanno, Ascoli piange Piergiorgio D’Annunzio

, 24 marzo 2025 – Un terribile lutto, nelle ultime ore, ha sconvolto la città e, in particolare, il mondo della Quintana. E’ morto improvvisamente, infatti,, conosciuto da tutti come ‘Gnappa’. Un destino crudele lo ha strappato alla vita ieri notte, proprio neldel suo 47esimosi trovava a San Gemini, in Umbria, per festeggiare insieme alla moglie, quando è stato colto da un malore fatale, che non gli ha lasciato scampo. La notizia si è rapidamente diffusa fin dalle prime ore del mattino, gettando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. Scossi i sestieranti di Porta Maggiore, visto cheè stato per anni un punto di riferimento proprio nel sestiere neroverde. Ex membro del comitato e tamburino, il suo impegno e la sua passione per la Quintana hanno lasciato un segno indelebile nella storia del sestiere.