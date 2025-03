Agi.it - Multe stradali, quali città si arricchiscono. Milano fa il pieno

AGI -, con 204,5 milioni di euro, è il comune della Lombardia che, nel 2024, ha registrato i maggiori proventi dae sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada. È quanto emerso dall'analisi di Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel 2024, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia lombardi abbiano sfiorato i 255 milioni di euro, valore in aumento del 31% rispetto al 2023. Classifica regionale, come detto, non solo è il comune lombardo che ha dichiarato i maggiori proventi daalle famiglie, ma conquista anche il primo posto nella graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova il comune di Brescia, con quasi 13,4 milioni di euro, seguito da quello di Bergamo, con 8,9 milioni di euro.