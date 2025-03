Mr Morfina | la verità sull’insensibilità congenita al dolore del protagonista

Leggi su Cinefilos.it

Mr.: laaldelMr.(qui la recensione), commedia d’azione del 2025, è incentrata su un uomo incapace di provare, il che porta naturalmente a chiedersi se la sua condizione sia una vera malattia genetica o solo un espediente hollywoodiano. Con un cast guidato da Jack Quaid e Amber Midthunder, il film segue un mite assistente direttore di banca che usa la sua incapacità di provarea suo vantaggio mentre insegue un trio di rapinatori che hanno preso in ostaggio la donna che ama. Non mancano ferite raccapriccianti per il, Nathan Caine, che rinuncia alla sicurezza personale per progredire nella sua ricerca.Durante l’inseguimento, Nate viene infatti colpito sia da una pistola che da una balestra, si bolle la mano nell’olio da frittura per recuperare un’arma, viene colpito alla schiena da una fiocina fatta in casa, subisce un forte trauma cranico e subisce persino una tortura brutale ma esilarante.