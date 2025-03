Mr Morfina la spiegazione del finale | il colpo di scena e quello che accade a Nathan Caine

Leggi su Cinefilos.it

Mr., ladel: ildicheMr., in sala dal 27 marzo con Eagle Pictures, è pieno di colpi disenza sosta, indirizzando la storia verso unche lascia il pubblico a tifare per l’eroe,. Jack Quaid ha finalmente la possibilità di avere un ruolo da protagonista e le prime recensioni di Mr.promettono un viaggio selvaggio per il personaggio di Quaid e per il pubblico.Il film segue un uomo di nome(Jack Quaid) che vive con insensibilità congenita al dolore e anidrosi, che, a livello superficiale, significa che non riesce a sentire dolore né è sensibile alle alte o basse temperature. Dopo aver finalmente trovato il coraggio di uscire con la collega che ama, Sherry (Amber Midthunder), si rende conto che potrebbe perderla quando viene rapita durante una rapina in banca.