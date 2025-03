Ilrestodelcarlino.it - Motori ed enogastronomia. L’alleanza della tradizione

Si è tenuta, l’altra sera a Maranello, l’iniziativa ’Le Città deie Sapori’ presso l’Azienda Sim - racing skill training, evento che ha unito le città di Castelfranco Emilia e Maranello in uno stretto connubio tra eccellenze territoriali, nell’ambito24esima edizione dell’evento ’& Sapori’, conclusosi ieri con un weekend all’insegna deie delle specialità enogastronomiche. "La notorietà di Maranello si basa sull’incredibile storia sportiva e imprenditoriale di Enzo Ferrari che ha sempre fatto del legame con la terra un elemento distintivo identitario – ha detto Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente di Anci ’Città dei’ – . Unire le eccellenze gastronomiche esticheMotor Valley è un obiettivo ambizioso per ampliarci turisticamente sul territorio e sostenere l’economia locale attraverso esperienze ed occasioni strutturate e condivise tra diversi territori e per darci forza a vicenda".