MotoGp Domenicali | Dal Qatar vedremo un Bagnaia diverso

Bologna, 24 marzo 2025 – Un autentico dominio di Marc Marquez nelle prime due gare stagionali e un Peccoin grande difficoltà, anche con l’idea di passare direttamente alla moto 2024 per il gp di Austin. Poco grip al posteriore, poco feeling in accelerazione perche non è mai stato in grado di impensierire i fratelli Marquez. In più, il calendario ha posto in avvio di campionato tutti i circuiti più difficili per le caratteristiche di Pecco e più adatti a quelle di Marc. Il risultato è quattro vittorie per lo spagnolo, considerando anche le Sprint Race, tre terzi posti e un quarto per, risultati che potrebbero far piacere a chiunque non guidi una Ducati, ma non a lui che è due volte campione del mondo ed è sulla moto migliore del lotto. Eppure, il feeling non è ancora stato trovato e per questo si pensa a un momentaneo passo indietro in attesa di aggiornamenti.