Sport.quotidiano.net - MotoGp, Acosta si guarda attorno: punta la Ducati ufficiale passando da VR 46

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 24 marzo 2025 – Ripercorrere le orme di Marc Marquez, per diventarne in futuro il vero erede. Pedroragiona sul domani, che può avere contorni imminenti. Il talento spagnolo, un campioncino in erba e su cui Dornamolto per avere altri piloti di richiamo, è imbrigliato dalla crisi economica di KTM e da uno sviluppo della moto sulle stagioni future tutto da verificare. Pit Beirer, responsabile della marca austriaca, è stato onesto qualche settimana fa: “Se non daremo una moto competitiva adrischiamo di perderlo”. L’ipotesi è già in ballo ora e rila prossima stagione. Secondo i recenti rumors, fatti uscire da Oscar Haro, ex direttore sportivo del Team LCR, KTM è ancora in mezzo alle difficoltà economiche e queste sono legate agli aggiornamenti sulla moto, che non arriveranno a breve.