Mosca | non prevista alcuna firma a Riad

20.35 "Stiamo parlando di linee di dimarcazione territoriale, di chi avrà la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia". Così il presidente degli Stati Uniti Trump sui colloqui tra delegazioni di Usa e Russia in corso in Arabia Saudita. Trump ha anche annunciato che Usa e Ucraina firmeranno "a breve" un accordo sulle terre rare. Ma il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara all'agenzia di stampa Tass che "Non è previsto alcun documento". La dichiarazione congiunta sull'esito dei colloqui sarà diffusa domani.