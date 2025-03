Formiche.net - Mosca e Oslo di nuovo ai ferri corti nelle Svalbard. Cosa è successo

Leggi su Formiche.net

Mentre cerca un riavvicinamento con la Casa Bianca,mantiene la sua postura offensiva nei confronti del resto dell’Occidente. E durante gli ultimi dieci giorni la maggiore assertività disi è manifestata principalmente nell’Atlantico settentrionale. Il 14 marzo, il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatore norvegese Robert Kvile per esprimere la sua preoccupazione in merito agli sforzi diper rafforzare le difese nell’arcipelago dellee di Spitzbergen, affermando di considerare tali sforzi come una violazione del Trattato delledel 1920, che riconosce la sovranità norvegese su queste isole, vietandone al contempo l’uso militare.Secondo la dichiarazione del Ministero degli Esteri di, riportata dall’agenzia di stampa russa Tass, la Norvegia starebbe portando avanti la presunta rimilitarizzazione con la partecipazione e il beneplacito di Stati Uniti e Nato.