Ilrestodelcarlino.it - Morto in carcere a Modena, disposte nuove indagini: cosa non torna

, 24 marzo 2025 – Verranno fatteper chiarire le circostanze della morte di Fabio Romagnoli, deceduto a 40 anni il 20 febbraio 2023 in. Le hail Gip del tribunale di, respingendo quindi la richiesta di archiviazione. Il detenuto fu trovato accasciato a terra, con accanto un fornellino a gas, dal compagno di cella e da un agente della Penitenziaria. Secondo la Procura morì per cause accidentali, mentre per la famiglia, che si era opposta alla richiesta di archiviazione ed è assistita dagli avvocati Luca Sebastiani e Stefania Pettinacci, si suicidò ine non fu fatto nulla per prevenire la tragedia, nonostante i pregressi tentativi di suicidio. Quali accertamenti verranno fatti Il giudice ha ordinato di svolgere ulteriori accertamenti sul tema della disponibilità del fornelletto a un detenuto che aveva già provato a togliersi la vita - verificando anche eventuali linee guida sulla concessione di questo strumento ai detenuti - e di sentire i genitori e il compagno di cella sullo stato psicologico di Romagnoli nei giorni precedenti.