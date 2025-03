Anconatoday.it - Mortificava il compagno disabile spegnendogli le sigarette addosso. Condanna bis per una 55enne

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Era diventato succube della donna che credeva di amare e che aveva accolto in casa sua per costruire un futuro insieme. Per un anno un uomo,, avrebbe subito botte e vessazioni, da parte della compagna arrivata a procuragli anche delle ustioni sul corpo per leche lei.